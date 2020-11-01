«Тропинки в науку»: сибирячка выпустила детскую книгу про новосибирский Академгородок

Иллюстрации выполнила выпускница НГПУ.Фото:navigato.ru

Новосибирский журналист и писатель Дарья Бехтенева издала детскую книгу о достопримечательностях Академгородка. Издание посвящено сибирским ученым и краеведению — известным улицам и тропинкам Советского района. Художник Светлана Шендрик оформила иллюстрации, также в книге появился квест с интерактивными заданиями для детей.

Как сообщил местный портал «Навигатор», авторы уместили на 64 страницах издания историю создания новосибирского Академгородка, а также биографии известных людей - основателя СО РАН Михаила Лаврентьева, геолога Андрея Трофимука, физика Герша Будкера и других ученых.

Кроме того, книга содержит путеводитель для детей и взрослых. В нем есть задания, которые помогут составить свою карту Академгородка.

— Этот раздел интерактивный. Сначала надо прочесть маленький рассказ о достопримечательности, а затем ответить на вопросы, нарисовать картинки или приклеить иллюстрации. Например, написать, каким животным поставлены памятники возле Института цитологии и генетики СО РАН, — пишет портал «Навигатор» о книге «Академгородок. Тропинки в большую науку».

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