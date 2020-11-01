Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске заболели более 17 тысяч человек с начала эпидемии Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 ноября 2020 года показала, что что зараженные COVID-19 есть на всей территории региона.

— В больницы районов области госпитализировано 1 493 пациента с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, — прокомментировали в оперативном штабе Новосибирской области.

Карта распространения COVID-19 в Новосибирской области

За прошедшие сутки врачи выявили 182 новых заболевших COVID-19 в Новосибирской области, в том числе — 14 детей. Еще 161 пациент выздоровел и был выписан из больниц. Скончались еще три пациента — двое мужчин и женщина.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе заболели 17 306 человек, в том числе 1 106 детей. Выздоровел 14 391 житель Новосибирской области, от болезни умерли 586 человек.

Напомним, правительство Новосибирской области продлило режим повышенной готовности до 31 декабря 2020 года. Это требует соблюдения масочного режима в общественном транспорте и общественных местах. Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

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