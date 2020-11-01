Погода в Новосибирске на 1 ноября 2020 года: синоптики рассказали, когда придет потепление

В Новосибирск придет резкое потепление до +7 градусов Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 1 ноября 2020 года обещает порадовать горожан. Город ожидает потепление и редкие дожди. Однако утром на дорогах возможен гололед, предупредили синоптики.

— В воскресенье, 1 ноября 2020 года, нас ждет потепление. В Новосибирске днем +3...+5 градусов, ночью -1...+3 градуса. Преимущественно без осадков, пасмурно. Утром местами на дорогах гололедица, — сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».

В Новосибирской области днем +2...+7 градусов, ночью -1...+3 градуса. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшие дожди. Утром также местами на дорогах гололедица.

«Яндекс. Погода» обещает пасмурную погоду без осадков. Днем +1...+3 градуса, ночью +2...+3 градуса. Ветер Южный, 4-5 м/с.

«Гисметео» также дает плюсовую температуру, прогнозирует облачность, ветер до 10 метров в секунду и температуру днем +4 градуса тепла.

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