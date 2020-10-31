Новосибирские следователи начали проверку после смерти 4-месячной девочки, захлебнувшейся рвотой

Следователи выясняют, почему погиб ребенок.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Новосибирские следователи выясняют причины гибели четырехмесячной девочки, захлебнувшейся в собственной рвоте. Напомним, трагедия произошла 27 октября в доме №8 по улице Хилокской: ребенок подавился собственной рвотой, спасти новорожденную не удалось.
Сейчас в этой истории разбираются правоохранители:
- Проводится доследственная проверка: выясняются все обстоятельства смерти ребенка. Для установления точной причины смерти назначена судебно- медицинская экспертиза, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
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