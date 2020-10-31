Пожар на улице Кропоткина в Новосибирске 31 октября 2020 года: погиб мужчина

Пожарные обнаружили пострадавшего в погребе. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Стали известны страшные подробности ЧП, произошедшего в центре Новосибирска: пожар на улице Кропоткина в Новосибирске 31 октября 2020 года унес жизнь человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Возгорание произошло в подвале 13-го подъезда. Там во время тушения пожара был обнаружен погреб, внутри него и было горение на площади четырех квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В этом погребе пожарные обнаружили пострадавшего мужчину: спасти его прибывшим врачам «Скорой помощи» не удалось.

Сейчас Следственное управление СК РФ по Новосибирской области проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

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