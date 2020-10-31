В Новосибирске умерли еще три пациента с коронавирусом: что о них известно

Врачи не смогли спасти трех пациентов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Плохие вести сообщил оперативный штаб Новосибирской области 31 октября: врачи не смогли спасти еще трех пациентов, больных коронавирусом. Все они - люди пожилого возраста.

- Умерли двое мужин, которым было 62 и 92 года, и женщина, которой исполнилось 65 лет., - сообщают в оперативном штабе Новосибирской области.

Всего в регионе от коронавируса умерли 586 человек: большинство из них - пенсионеры, у которых были серьезные сопутствующие заболевания.

Сейчас врачи борются за жизнь еще 118 человек, которые находятся в отделениях реанимации. 34 пациента не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

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