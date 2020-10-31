В Новосибирске задымилась многоэтажка на улице Кропоткина: рассказываем, что произошло

К дому приехали пожарные и «Скорая помощь». Фото: «Инцидент Новосибирск».
Тревожное сообщение утром в субботу, 31 октября, появилось в группе «Инцидент Новосибирск»: очевидцы сообщали о пожаре в многоэтажке.
- Задымление подъездов по адресу улица Кропоткина, 127, приехали четыре пожарные машины, «Скорая помощь» и Росгвардия, - описывали происходящее в высотке встревоженные новосибирцы.
К счастью, никто не пострадал и серьезного возгорания удалось избежать:
- Горел мусор на площади 3 квадратных метров, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сейчас на месте работают пожарные: КП-Новосибирск следит за развитием событий.
В многоэтажке загорелся мусор. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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