Умер Константин Шмыгуль – водитель бердской «Скорой помощи» был болен коронавирусом

Спасти водителя скорой не удалось. Фото: Влад КОМЯКОВ

Плохие новости пришли из Бердской центральной городской больницы: там умер 48-летний водитель «Скорой помощи» Константин Шмыгуль. Известно, что мужчина заразился коронавирусом, но побороть болезнь не смог.

- Несколько дней за его жизнь боролись врачи в реанимации, но спасти не смогли, - рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в Бердской центральной городской больнице.

Известно, что в этой же больнице работают брат и племенники Константина Анатольевича: для них и всех коллег и близких случившееся стало шоком.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования семье Константина Шмыгуля.

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