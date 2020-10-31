Погода в Новосибирске на 31 октября 2020 года: что обещают синоптики

Новосибирцев ждет мокрый снег. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 31 октября 2020 года не порадует сибиряков: такой не самый хороший прогноз на Хэллоуин озвучили метеорологи.

- Днем воздух в области прогреется до плюс 2 - плюс 7 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 2 - плюс 4 градусов), ночью похолодает до минус 4 - плюс 1 градуса (в Новосибирске - до плюс 1 градуса), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Возможен мокрый снег, утром на дорогах будет гололедица. Ожидается ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Примерно такой же погода будет и в воскресенье, 1 ноября, так что погулять в выходные особо не получится.

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