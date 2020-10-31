«Антимасочники» тоже боятся ковида»: психологи рассказали, как бороться со стрессом во время пандемии

Психологи рассказали, как влияет на людей пандемия коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Психологи рассказали, как влияет на людей пандемия коронавируса, какие защитные механизмы выбирает большинство людей и как можно справляться с этим страхом. Отметим, что недавно ВЦИОМ обнародовал итоги исследования: в России 75% жителей боятся заболеть COVID-19 — из них 60% считают, что их страх еще «терпимо-умеренный», а 15% признались, что испытывают ужас и впадают в настоящую панику.

— Когда человек испытывает стрессовую ситуацию, то он может ее преувеличивать или, наоборот, преуменьшать, — пояснил изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» врач-психотерапевт Андрей Гронский. — В первом случае мы можем наблюдать панические атаки из серии «мы все умрем», во втором — полное отрицание реальности, вплоть до теории мирового заговора с последующим чипированием. И здесь мы должны понять, что сторонники теории мирового заговора тоже боятся — просто их психика выстраивает защиту в виде отрицания. Гораздо проще сказать себе, что ничего этого не существует, чем мужественно принять ситуацию и начать в ней жить. При этом, война «масочников» и «антимасочников» — это высвобожденная агрессия, которая возникла как защитная реакция на страх перед ковидом. Само по себе, ношение масок дает иллюзию, что мы контролируем ситуацию. И это нам позволяет сохранить психическое и физическое здоровье в нынешней ситуации. Что касается споров с теми, кто не носит маску, — вы им ничего не докажете. Просто минимизируйте свое присутствие там, где много людей, которые отрицают ее пользу.

Психолог Виктория Наумова в свою очередь отметила, что «коронафобия» — это не специфическая фобия, как, например, страх пауков. В ней каждый человек проецирует свой базовый страх. Так, одних действительно больше всего пугает угроза своей жизни или жизни своих близких, а других, к примеру, сильно тревожат большие финансовые потери. Особенно тяжело в условиях пандемии приходится перфекционистам — они плохо переносят неопределенность и постоянно меняющиеся жизненные обстоятельства.

Специалисты считают, что основная опасность «коронафобии» в том, что она негативно влияет на качество жизни человека. В том числе, может приводить к бессоннице, вредным пищевым привычкам, зависимостям или даже психосоматическим болям.

Чтобы научиться справляться со страхом пред вирусом, психологи рекомендуют постараться максимально взросло отрефлексировать ситуацию и понять, насколько она серьезна. При этом впадать в панику или начинать отрицать ее не стоит. Следует просто принять эту реальность — с необходимой мобилизацией всех внутренних ресурсов. А потом — стараться в сложившейся, пусть и такой непростой, ситуации адаптироваться.

— Каждому из нас нужно разработать четкий алгоритм своих действий: я надеваю маску в общественных местах, я временно воздержусь от дружеских объятий при встрече, я мою руки. Такие осознанные действия принесут спокойствие и уверенность, — пояснил Андрей Гронский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru