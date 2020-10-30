«Мы не могли выйти из дома»: под Новосибирском частный сектор затопило кипятком из-за прорвавшейся трубы

В частном секторе под Новосибирском прорвало трубу с кипятком. Фото: предоставлено героями материала

В частном секторе под Новосибирском прорвало трубу с кипятком. Вода быстро затопила дорогу и соседние участки: какое-то время, люди буквально не могли выйти из дома.

— У нас на станции «Иня-Восточная» вчера, 29 октября, примерно в семь вечера, прорвало трубу с горячей водой. Она хлынула через дорогу к нам на улицу Железнодорожную, затопив дом на шесть хозяев и несколько участков. Мы сначала обратились за помощью к нашему местному депутату, чтобы она связалась с ТЭЦ. Там нам ответили, что на место они приедут, но вот когда именно — не сказали. Вода прибывала очень быстро, у нас уже был затоплен весь огород, хозпостройки, подпол. Дошло до того, что мы буквально не могли выйти из дома — прямо у порога воды было по колено. Потом начало топить уже и коридоры понемногу. Мы звонили и в МЧС, там нам сказали, что заявку приняли, но в итоге так и не приехали, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Светлана Кунгурова. — Мы к тому времени уже сами, как могли, пытались откачивать эту воду, потому что было уже просто невозможно. Специалисты от ТЭЦ на место действительно приехали, но спустя где-то часа три. Они перекрыли воду и начали заниматься самой трубой. Около десяти часов вечера к нам на помощь тогда прибыли специалисты из сельсовета, у них техника все-таки лучше, они хотя бы помогли нам отвести воду от домов. Но в огородах, подполе и сарайках она стоит до сих пор. Мы вчера всю ночь ее пытались вычерпать, но особо толку мало. Мы откачаем какую-то часть, и тут же она снова поднимается. Наши насосы просто не справляются. На следующий день приехали к нам еще раз с ТЭЦ, убрали трактором воду с улицы, кое-где засыпали дороги щебенкой. Это, конечно, хорошо, но у нас, в доме и на участках, ситуация все еще плачевная. Ночью ведь обещают похолодание, это все замерзнет. Как нам потом устранять последствия, за чей счет?

Вода быстро затопила дорогу и соседние участки. Фото: предоставлено героями материала

По словам сибирячки, местный депутат уже готовит обращение в администрацию района и, возможно, в прокуратуру, чтобы помочь людям разобраться с последствиями произошедшего инцидента.

В СГК КП-Новосибирск пояснили, что причиной произошедшего стало повреждения на трубе, по которой вода с золой доставляется на золоотвал. Дефект был полностью устранен, однако этому участку золошлакопровода все же требуется капитальный ремонт.

— К 22 часам этого же дня специалисты станции сделали переключение на резервную трубу, течь воды прекратилась, трубопровод продолжил работать в штатном режиме. Оказалась подтоплена дорога и территория вблизи домов двух частных домов, расположенных в низине, недалеко от трубопровода; также был затоплен подпол одного из этих домов. Наши сотрудники с помощью техники помогли в откачке воды, а также сделали отсыпку дороги щебнем. На следующий день, 30 октября, дефект был полностью устранен, трубопровод после ремонта будет использоваться как резервный. Его собирались капитально отремонтировать в следующем году, но, возможно, сроки удастся сдвинуть и приступить к ремонту уже в этом году, — пояснили в СГК.

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