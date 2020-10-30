Еще один новосибирский вуз перешел на удаленку из-за вспышки коронавируса

Теперь частично в дистанционном формате будут учиться и студенты педагогического института. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске еще один университет перешел на преимущественно удаленный режим работы. Теперь частично в дистанционном формате будут учиться и студенты педагогического института.

— В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. обучающихся и работников вуза, с 5 ноября 2020 года возобновляется преимущественно дистанционный формат обучения. Ряд образовательных программ будет реализовываться исключительно в онлайн-формате. В очном формате будут проводиться только занятия, которые требуют практической отработки с использованием специального учебного оборудования, реактивов, учебных помещений или профессионального программного обеспечения, — сообщается на официальном сайте НГПУ.

Напомним, ранее в Новосибирске на дистанционный формат обучения перешли еще несколько городских вузов, в том числе НГТУ, НГУ и НГУАДИ.

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