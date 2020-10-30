«Защищал своих сестричек»: волонтеры спасают котенка Пирата, который лишился глаза

Новосибирские волонтеры ищут новых хозяев для котенка Пирата с одним глазом. Фото: предоставлено Ириной

Новосибирские волонтеры ищут новых хозяев для котенка Пирата с одним глазом. По словам зоозащитников, пушистый сорванец хоть и обладает непростым характером, на самом деле очень тянется к людям.

— С самого детства жизнь бьет и проверяет Пирата на прочность. Когда он был еще совсем малышом, он вместе со своими братьями и сестрами оказался на улице. Его мама была домашней кошкой, но, увы, ее хозяева не захотели стерилизовать питомицу. Не удивительно, что в таких условиях котята заболели, подхватив вирусную инфекцию. Из-за чего Пиратик лишился глаза. Но он стойко перенес болезнь, вылечился. Сейчас он полностью здоров, активен и весел. Он заменил своим братьям и сестрам родителей, оберегал их, защищал и ревностно следил, чтобы у всех все было хорошо. Даже когда малышам на помощь уже пришли волонтеры, он все равно не спешил отказываться от роли заботливого братишки, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Ирина, занимающаяся пристройством котенка. — При этом Пират полностью соответствует своему имени. Этот котик — не из тех, кто любит проводить свои будни, лежа на диване. Любит и поиграть, и побеситься. Набедокурить слегка тоже может, что уж тут. Но, несмотря на это, он очень любит людей! Пират на самом деле очень контактный котик, любит ластиться, спать вместе с хозяином. Мы надеемся, что он понравится хорошим людям и вскоре уедет домой.

Пушистый сорванец хоть и обладает непростым характером, очень тянется к людям. Фото: предоставлено Ириной

Сейчас Пирату семь месяцев, он уже прошел все необходимые медицинские процедуры и готов ехать в новый дом. Волонтеры готовы отдать котика взрослой семье, живущей в квартире. Еще одним обязательным условиям является наличие там специальных сеток на окнах, чтобы с активным Пиратом, в случае чего, не случилась беда. Котенок умеет ходить в лоток и скоро будет кастрирован. Если вы готовы стать для него любящими хозяевами, вы можете связаться с Ириной по номеру телефона 8-913-760-98-32.

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