«Родился раньше срока»: стали известны подробности жуткой истории 14-летней школьницы, спрятавшей младенца в холодильнике

Ребенок 14-летней школьницы родился недоношенным. Фото: соцсети

КП-Новосибирск стали известны новые подробности страшной истории гибели младенца, которого 14-летняя школьница спрятала в холодильнике. Туда она его положила сразу после того, как тайком, в гараже, родила.

Сейчас делом занимаются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти малыша.

Но уже сейчас известно, что шансов на жизнь у младенца было не так много.

— Он родился недоношенным, между 7 и 8 месяцем беременности. Сразу после родов школьница завернула тело малыша в простынь, положила сверток в пакет, а потом в холодильник, который стоял в гараже. Мертвого ребенка оттуда достали следователи. Повреждений на нем не обнаружено, — рассказал подробности КП-Новосибирск источник.

Напомним, жуткая история произошла 27 октября. О том, что школьница родила, не знали даже ее родители. Спустя несколько часов после родов девочку госпитализировали в больницу с подозрением на аппендицит. При осмотре врачи выяснили, что школьница родила ребенка.

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