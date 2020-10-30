В Новосибирске под суд пойдет подросток, который убил парня, уведшего девушку друга

Подростка попросил совершить убийство его друг, который поссорился с соперником из-за девушки. Фото: пресс-служба СК РФ по НСО.

Подростка, который убил 19-летнего парня, отправят под суд. Трагедия произошла в январе 2020 года. Конфликт разгорелся из-за 16-летней девушки. Мертвого парня обнаружили прохожие только спустя месяц после убийства.

— Следствие установило, что к обвиняемому, на тот момент 17-летнему, обратился знакомый с просьбой припугнуть 19-летнего парня, с которым у него случился конфликт из-за девушки. 11 января обвиняемый, находясь в доме своего родственника в Дзержинском районе, взял нож, спрятал его под одежду и вышел на встречу с обидчиком своего знакомого. Встретившись с потерпевшим, после краткого разговора подросток нанес оппоненту как минимум 10 ударов ножом в шею. Потерпевший скончался на месте. После этого подросток закопал его тело в лесу и скрылся, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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