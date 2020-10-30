День народного единства 4 ноября 2020 года в Новосибирске: как пройдет, что посмотреть

Рассказываем, в каком формате пройдет День народного единства в Новосибирске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как будут отмечать День народного единства 4 ноября 2020 года в Новосибирске.

— На все массовые мероприятия в городе разрешения не будет дано из-за продления режима повышенной готовности. Это касается и 4, и 7 ноября. Все праздничные мероприятия обязательно состоятся, но в дистанционном режиме, — сообщил Анатолий Локоть.

Напомним, ранее Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что все мероприятия ко Дню народного единства будут мероприятия проводиться на нескольких площадках с минимумом участников или переведены в онлайн-формат.

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