«Я испугался»: сибиряк задавил 69-лентюю пенсионерку на «зебре» и спрятался

Под Новосибирском водитель скрылся после того, как сбил пенсионерку. Фото: ГИБДД НСО

В Искитиме полицейские поймали 58-летнего водителя, который сбил на «зебре» 69-лентюю пенсионерку. Пожилая женщина получила тяжелую травму голову. В больнице сибирячка скончалась. Водитель с места аварии скрылся.

— ДТП произошло 28 октября около 19.00 в микрорайоне Южный. Он пояснил, что не заметил пешехода из-за плохой видимости и не успел вовремя затормозить — в момент происшествия уже было темно, и шел снег. С места ДТП мужчина уехал, потому что испугался ответственности, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

Женщина шла дорогу по пешеходному переходу. Фото: ГИБДД НСО

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Проводится расследование.

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