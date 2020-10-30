Еще 185 за сутки: в Новосибирске коронавирусом заболели больше 17 тысяч человек

За сутки коронавирусом заболели еще 185 человек. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 30 октября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 185 человек. Среди заболевших — 15 детей. Выписались из больниц тем временем еще 142 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 17 124 человек, из них — 1 092 ребенка. 14 230 пациентов выписан с выздоровлением. Скончались всего 583 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 119 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 38 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 68 детей. В больницах Новосибирска также лежат 3 833 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 478 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 701 919 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 607 жителей области, для 54 105 человек меднаблюдение окончено.

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