В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли пять человек: что о них известно

От коронавируса в Новосибирске умерли пять человек. Фото: архив КП

В пятницу, 30 октября, стало известно о том, что еще пять пациентов инфекционного госпиталя умерли за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 74 года и 83 года, и женщины в возрасте 62 года и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 583 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимации находятся 119 человек, на ИВЛ — 38 пациентов.

За сутки коронавирус диагностировали еще у 185 человек, выздоровели 142 пациента.

С начала вспышки коронавирус обнаружили у 17124 человек, в том числе 1092 детей, выздоровели 14230 пациентов.

В Новосибирске еще одна больница будет перепрофилирована под ковид-госпиталь. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Теперь принимать пациентов с коронавирусом будут также в больнице №4, расположенной в Пашино.

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