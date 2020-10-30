Сибиряк заставил полицейских искать тампоны и корвалол, пропавшие у него из дома

Мужчина обратился к полицейским со странной просьбой. Фото: архив КП

Житель Маслянино Новосибирской области обратился в полицию с весьма странной просьбой. Своей бедой с сотрудниками он поделился по телефону: у него из дома пропали салфетки, тампоны и корвалол. Мужчина уверен, что неизвестный забрался к нему в дом и украл вещи. Он попросил полицейских найти того, кто это сделал.

Об этом КП-Новосибирск рассказал источник.

Напомним, ране мы писали о том, что в селе Здвинск под Новосибирском студент обратился в полицию с просьбой найти того, кто украл у него из комнаты в общежитии местного Аграрного лицея пачку макарон и упаковку майонеза. К слову, полиция все-таки нашла продуктового вора: им оказался другой 17-летний студент-третьекурсник. Он признался в том, что сделал, однако изъять похищенное у правоохранителей так и не получилось.

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