«Голубая Луна» 31 октября 2020 года в Новосибирске: где и когда можно увидеть

Рассказываем, когда можно наблюдать "голубую луну".
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рассказываем, где и когда станет видна «голубая Луна» 31 октября 2020 года в Новосибирске. По словам специалистов, такое явление встречается раз в 2 года.
— 31 октября в 21:49 состоится второе полнолуние в месяце! Такое случается из-за несовпадения между календарным месяцем и полной смены всех фаз Луны. Явление называется так благодаря английскому выражению «once in a blue moon» — «однажды при голубой луне», что означает редкое событие. Спутник Земли в этот день будет обычного пепельно-серого цвета, — рассказала менеджер УНЦ «Планетарий» Виктория Дамм.
В центре пояснили, что Луна все же может иметь голубоватый оттенок, если воздух загрязнен дымом от пожаров или вулканов, которых, к счастью, в Сибири нет.
Напомним, в начале августа над Новосибирском взошла красно-оранжевая Луна. Сибиряки успели снять ее на камеры.
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