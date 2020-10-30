В Новосибирске задержали мужчину, который переводил деньги боевикам ИГ

В Новосибирске задержали мужчину, переводившего деньги боевикам. Фото: архив КП

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали мужчину, который переводил деньги боевикам «ИГ», запрещенной в России международной террористической организации. Им оказался житель одной из страны ближнего зарубежья.

— Он в 2014 — 2016 годах регулярно осуществлял денежные переводы из Новосибирска в Стамбул (Турция) лицам, причастным к террористической деятельности и находящимся в международном розыске, — рассказали в пресс-службе ФСБ.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

1-м восточным окружным военным судом он признан виновным в содействии террористической деятельности. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, КП-Новосибирск писала о том, что ранее, летом, в Новосибирске сотрудниками ФСБ России и Росгвардии задержали больше 15 террористов, вербующих мигрантов на войну в Сирию. Террористов брали на разных адресах: на улице, дома, на работе — один из них работал таксистом

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