«Вечером ушел из дома»: под Новосибирском ищут 28-летнего мужчину, больного шизофренией

Больной шизофренией ушел из дома в поселке под Новосибирском. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В поселке Чаны Новосибирской области пропал 28-летний мужчина, больной шизофренией. О нем ничего неизвестно уже третьи сутки.

— 27 октября около 18.00 он ушел из дома. Сейчас его местонахождение неизвестно, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Психолог Андрей Якутин объяснил, как следует вести себя тем, кто встретит пропавшего на улице.

— Шизофрения — малоизученное заболевание. Поэтому как человек с этим заболеванием будет реагировать на окружение, точно никто не знает, учитывая, что заболевший несколько дней мог провести на холоде, в некомфортных условиях. Если кто-нибудь встретит такого человека на улице, зная о его диагнозе, лучше сразу вызвать полицию и «скорую помощь». Специалисты определят, опасен ли он для общества, насколько нужно применение спецсредств. В дальнейшем полиция передаст его медикам, — рассказал КП-Новосибирск психолог Андрей Якутин.

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