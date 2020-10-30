«Домой пошел пешком»: у новосибирца забрали «Toyota RAV4» из-за долга в 1 миллион рублей

Автомобилистов проверили на долги. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске Служба судебных приставов вместе с инспекторами ГИБДД, налоговой службой и представителем одного из банков провели рейд «Дебитор». На дороге ловили водителей, за которыми числились долги. Кому-то из автомобилистов вручили документ о необходимости погасить задолженность, а кто-то домой пошел пешком.

— Водителю кроссовера «Toyota RAV4» пришлось стать пешеходом. За ним числился дол в размере одного миллиона рублей. Его машину арестовали и эвакуировали на штрафстоянку, — рассказали в Службе судебных приставов.

Еще один водитель чуть не лишился автомобиля. Сибирячка задолжала сто тысяч рублей банку. Женщина за два часа нашла нужную сумму и внесла ее на счет. В противном случае ее машина также отправилась бы на штрафстоянку.

В Службе судебных приставов сообщили о том, что узнать о своих долгах и оплатить их можно на официальном сайте УФССП России по Новосибирской области www.r54.fssp.gov.ru.

Напомним, КП-Новосибирск уже писала история, как судебным приставам пришлось проявить смекалку, чтобы заставить владелицу «Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4Matic» заплатить долг. Сибирячка не платила по счетам и задолжала миллион рублей.

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