В Новосибирске иномарка влетела в забор, который упал на машины: это попало на видео

Машину занесло на скользкой дороге.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Водитель внедорожника «Шевроле Тахо» во время ночной поездки снес забор, повредив машины на парковке. Все произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Аэропорт. Маневры водителя попали на видеорегистратор. На ролике видно, как «Шевроле» занесло на обледенелой дороге, а потом развернуло против движения.
— На этом водитель не успокоился и продолжил поездку, но врезался в металлическое ограждение. Выбитый забор лег на несколько автомобилей: минивэн Honda Stream и седан. Еще один седан получил вмятину на крышке багажника, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».
От удара повредились несколько автомобилей.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В комментариях группы написал водитель «Шевроле». Он рассказал, что машина стала неуправляемой на льду.
— Там было слишком скользко для моей резины. Машина не реагировала ни на выворот руля, ни на газ, ни, тем более, на тормоз. В общем, докатился и докатался. В итоге страховая все покроет, — ответил он.
Напомним, 20 октября в крыльцо дома в Новосибирске врезалась «Хонда». Причина аварии осталась неизвестной, люди предположили, что дело в гололеде или неопытности водителя.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Повезло, что людей рядом не было»: в Новосибирске иномарка врезалась в многоэтажку
По предварительной информации, пострадавших нет (подробнее)