В Новосибирске иномарка влетела в забор, который упал на машины: это попало на видео

Машину занесло на скользкой дороге. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель внедорожника «Шевроле Тахо» во время ночной поездки снес забор, повредив машины на парковке. Все произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Аэропорт. Маневры водителя попали на видеорегистратор. На ролике видно, как «Шевроле» занесло на обледенелой дороге, а потом развернуло против движения.

— На этом водитель не успокоился и продолжил поездку, но врезался в металлическое ограждение. Выбитый забор лег на несколько автомобилей: минивэн Honda Stream и седан. Еще один седан получил вмятину на крышке багажника, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

От удара повредились несколько автомобилей. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В комментариях группы написал водитель «Шевроле». Он рассказал, что машина стала неуправляемой на льду.

— Там было слишком скользко для моей резины. Машина не реагировала ни на выворот руля, ни на газ, ни, тем более, на тормоз. В общем, докатился и докатался. В итоге страховая все покроет, — ответил он.

Напомним, 20 октября в крыльцо дома в Новосибирске врезалась «Хонда». Причина аварии осталась неизвестной, люди предположили, что дело в гололеде или неопытности водителя.

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