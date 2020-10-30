Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Почти 17 тысяч человек заболели с начала эпидемии Фото: Никита МАНЬКО

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 октября 2020 года показала, что заражаенные COVID-19 есть на всей территории региона.

— В больницы районов области госпитализировано 1 449 пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области

Число заболевших в регионе выросло на 178 случаев COVID-19 за прошедшие сутки, в том числе заразились 13 детей. Еще 164 пациента выздоровели и были выписаны из больниц. Жертвами коронавируса стали четыре пациента — скончались двое мужчина и две женщины.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе заболели 16 939 человек. Выздоровели 14 088 жителей Новосибирской области, от болезни умерли 578 человек.

Напомним, правительство Новосибирской области продлило режим повышенной готовности до 31 декабря 2020 года. Это требует соблюдения масочного режима в общественном транспорте и общественных местах. Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

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