Пройти невозможно: в центре Новосибирска фонтан воды сорвал люк у ливневки

В центре Новосибирска у ливневой канализации сорвало люк — оттуда буквально забил ручей. Фото: Кадр из видео
В центре Новосибирска у ливневой канализации сорвало люк — оттуда буквально забил ручей, который затопил тротуар и дорогу. Это засняли на видео очевидцы.
— На пересечении улиц Каменской и Лермонтова сквозь люк начала просачиваться вода, вытекающая на тротуар и дорогу, — цитирует очевидцев произошедшего паблик Вконтакте «АСТ-54». — Под водой лед. Очень легко поскользнуться.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как На парковке торгового центра «Мега» вода, хлынувшая из-под сорванного люка у ливневки, затопила практически всю площадь стоянки. Машины, проезжающие там, были вынуждены практически «проплывать» через огромные лужи.
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