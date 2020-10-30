Погода в Новосибирске на 30 октября 2020 года: потепление и дождь

Резкое потепление до ноля ожидают синоптики Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Новосибирске 30 октября 2020 года снова резко изменится — на смену морозам придет потепление. Утром на дорогах будет гололедица, а днем пройдет мокрый снег. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали о прогнозе на сутки.

— Ночью мы ждем осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха составит -2...-4 градуса. Утром на дорогах гололедица, днем потепление до -2...0 градусов. Местами мокрый снег, ветер Западный, около 5-10 м/с — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В Новосибирской области утром будет туманным, ночью -1...-6 градусов и снег, в восточных районах до -11 градусов. Днем облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем потепление до -1...+4 градусов.

«Яндекс.Погода» прогнозирует обещает утром снег. Днем 0...+1 градус, ночью +1 градус.

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