«Сгорел дом и машина»: в дачном обществе под Новосибирском произошел пожар

Под Новосибирском произошел пожар в частном доме. Фото: Кадр из видео

Под Новосибирском произошел пожар в частном доме. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— На территории СНТ «НАПО-Иня» пожар уничтожил дом. Также выгорел и автомобиль, стоявший возле дома, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По словам очевидцев, жильцы успели вовремя покинуть загоревшееся здание.

В ГУ МЧС по Новосбирской области информацию о случившемся подтвердили. Пожарные прибыли на место в 21:30, открытое горение было ликвидировано уже в 21:39. Горел дом площадью 10 на 10 квадратных метров. В результате произошедшего, к счастью, никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru