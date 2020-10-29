В Новосибирске «Ниссан» сбил 9-летнего мальчика во дворе дома: ребенок в больнице

В Кировском районе Новосибирска водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Кировском районе Новосибирска водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика. Ребенок попал в больницу.

— Сегодня, 29 октября, около половины пятого вечера, 58-летний водитель автомобиля «Ниссан» ехал по двору дома № 16 на улице Петухова со стороны дома 16/4, в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, когда сбил 9-летнего мальчика, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску.

Ребенок с травмой ноги был доставлен в больницу. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются. В Госавтоинспекции еще раз напомнили, что по правилам дорожного движения в жилых зонах можно ездить только со скоростью не более 20 км/ч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru