В Новосибирске начнут работать над проектом «Умная улица»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями. Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

На международном форуме «Городские технологии» мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями — АО «Мобилити Груп», ООО «Яндекс» и Ассоциацией по развитию информационно-коммуникационных технологий. Главные направления такой совместной работы в будущем — внедрение интеллектуальных транспортных систем и развитие городского общественного транспорта.

— Площадка «Городские технологии» позволяет не только ознакомиться с новейшими технологиями, но и увидеть возможности их дальнейшего практического применения. Поэтому мы считаем важным подписание соглашений в рамках международного форума. Это рамочные договоры, в которых обозначены направления сотрудничества. Для реализации данных идей требуются дальнейшая конкретизация, а также активность наших партнеров», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Вместе с АО «Мобилити Груп» городские власти будут реализовывать проект «Умная улица» — платформы для формирования инфраструктуры беспилотного транспорта. Данный проект уже реализован в Московской области, Калуге и других городах

С ООО «Яндекс» городские власти будут искать совместные решения для настройки работы светофоров в Новосибирске на основании данных по перемещению автомобилей и горожан. Также компания составит карты качества автомобильных дорог для дорожных служб города.

Ассоциация по развитию информационно-коммуникационных технологий поможет в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, повышения безопасности дорожного движения, реализации совместных социальных инициатив и проектов, популяризации российских интернет-сервисов, а также реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске уже реализовано несколько проектов по итогам работы международного форума «Городские технологии». К примеру, в 2019 году в рамках соглашения о сотрудничестве между мэрией Новосибирска и АО «Ситроник» установлены многофункциональные опоры оснащения сквера на ул. Кошурникова, 31. Теперь там есть освещение, видеонаблюдение, система экстренной связи и городской WiFi.

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