«Как в «Пункте назначения»: в Новосибирске из прицепа грузовика на дорогу выпали трубы

Последствия произошедшего засняли на видео очевидцы случившегося. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске из прицепа грузовика прямо на дорогу выпали трубы. Из-за такого весьма ощутимого потерянного груза на участке дороги в Заельцовском районе собралась пробка.

— У остановки «Профилакторий», из прицепа грузовика на дорогу выпали трубы и рассыпались по проезжей части, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Последствия произошедшей аварии засняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что довольно массивные трубы действительно лежат прямо на проезжей части и мешают автомобилям проехать.

На участке дороги в Заельцовском районе собралась пробка. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом сибиряки отметили, что эта ситуация могла произойти в том числе и из-за того, что трубы были плохо закреплены на автомобиле. А некоторые люди не удержались от шуток про фильм «Пункт назначения», где произошел похожий эпизод.

— Хорошо, что никто не пострадал.

— Видимо, трубы плохо закрепили.

— Прямо как в «Пункте назначения», — пишут люди.

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