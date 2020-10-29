Минздрав усилил работу Единой регистратуры: новосибирцы смогут дозвониться туда в два раза быстрее

Минздрав Новосибирской области в два раза усилил работу службы 124.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Минздрав Новосибирской области в два раза усилил работу службы 124. Это должно помочь сократить время дозвона в Единую регистратуру. Об этом сообщил на брифинге с журналистами Константин Хальзов.
— Мы понимаем, под какой нагрузкой находятся службы 03, 112 и 124, поэтому с завтрашнего дня это направление будет усилено — количество работников регистратуры 124 увеличится на 30 человек. Таким образом, работоспособность и возможность дозвона вырастут фактически в два раза. Дополнительно усиливается работа по службе 03 — обучено еще 15 человек, которые будут обслуживать звонки. Кроме того, вчера была договоренность об усилении ординаторами медуниверситета первичного звена системы здравоохранения, — отметил Константин Хальзов.
Министр также напомнил о том, что для более интенсивной борьбы с коронавирусом в регионе было закуплено 300 дополнительных концентраторов кислорода и почти 15 000 комплектов средств индивидуальной защиты.
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