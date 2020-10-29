«Я проехал километр и заглох»: в дорогую иномарку сибиряка залили воду вместо бензина

Инцидент произошел в середине октября. Фото: предоставлено героем публикации.

Новосибирец Михаил Дасько стал жертвой недобросовестных заправщиков. В бензобак его «Лексуса» на АЗС возле села Ярково залили странную жижу. Как оказалось, воду с каплями бензина. От этого машина вышла из строя.

— Это произошло 14 октября. Я заправился бензином АИ-95, как и всегда. Но в тот раз проехал километр, а потом машина заглохла. Я удивился, думаю: это уже слишком. Автомобиль новый, техосмотры регулярно проводились. Пришлось вызывать эвакуатор, ехать 50 километров к дилеру. Механик объяснил, что мне залили просто воду и чуть-чуть бензина с каким-то осадком, — рассказал Михаил КП-Новосибирск. — От этого вся топливная система пострадала. Пришлось снимать бак и полностью промывать, а это недешево. Заплатил 43 тысячи рублей. Повезло, что двигатель уцелел.

Вместо топлива в бензобак попала вода. Фото: предоставлено героем публикации.

— Я был уверен, что все решится спокойно. Обратился к руководству заправки со всеми документами и пробой из бака, с чем меня благополучно послали без причины. Наверное, хотят увильнуть от ответственности, — говорит Михаил.

Мужчина в ближайшее время планирует делать экспертизу в независимой лаборатории, а после этого обратиться в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru