«Стоял на парковке у детсада»: малыши камнем поцарапали дорогой джип сибирячки

Владелица поцарапанного джипа обратилась в полицию. Фото: архив КП

В Центральном районе Новосибирска у детского садика «Росинка», который расположен на улице Депутатская, малыши поцарапали дорогой автомобиль сибирячки — «Toyota Land Cruiser Prado». Царапина от камня осталась на капоте машины.

— Это произошло 28 октября. Машина была припаркована у детского сада в центре города, — рассказал источник КП-Новосибирск.

Известно, что возмущенная женщина обратилась в полицию, чтобы установить и найти тех, кто поцарапал ее автомобиль.

По словам адвоката Елены Даниловой, пока дети несовершеннолетние, ответственность за их проступки несут родители. В случае если вина ребятишек будет доказана, ущерб придется возместить их родителям.

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