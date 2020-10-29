Вот бесстыжая: сибирячка расплатилась с дачницей за домашние помидоры купюрами из «банка приколов»

Сибирячка купила домашние помидоры и расчиталась за них «прикольными» деньгами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В наукограде Кольцово, под Новосибирском, с дачницей приключилась неприятная история. Женщина продавала помидоры, которые вырастила на своем участке на проспекта Никольский. К ней подошла сибирячка и попросила парочку отложить.

— Вместо денег женщина протянула купюры «банка приколов», но огородница не обратила на это внимание. Фальшивку дачница заметила позже, но покупательницы уже и след простыл, — рассказал источник КП-Новосибирск.

Огородница обратилась в полицию за помощью.

Напомним, похожая история произошла в городе Обь Новосибирской области. Сибирячка отдала долг 93-летней соседке «прикольными» купюрами. Бабушка увидела обман не сразу. Занимала женщина 15 тысяч рублей.

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