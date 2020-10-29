Режим повышенной готовности в Новосибирске в 2020 году: до какого числа продлили

Режим повышенной готовности продлен. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Режим повышенной готовности в Новосибирске в 2020 году: Губернатор Новосибирской области внес изменения в постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации». Дата окончания режима повышенной готовности изменена.

— Режим повышенной готовности продлен до 31 декабря 2020 года — говорится в тексте документа.

Пресс-служба правительства области сообщает, что граждане должны соблюдать масочный режим на улицах, в общественном транспорте и общественных местах. Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

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