Подростки вытащили дорогой телефон из рук спящего в электричке новосибирца: это попало на видео

Подростки незаметно унесли рюкзак и вытащили телефон из рук мужчины. Фото: стоп-кадр

Двое 17-летних подростков обокрали мужчину в электричке, пока он спал. Все произошло вечером 27 октября в вагоне поезда «Новосибирск —Курундус».

— 26-летний пассажир электропоезда рассказал, что лег на сидения и уснул. Свой рюкзак с документами и деньгами он положил на соседнее сиденье, а телефон держал в руках. Подростки подсели к нему около 11 часов вечера. незаметно вынесли его рюкзак в тамбур, осторожно вытащили гаджет из рук и скрылись с вещами. Ущерб составил 54, 2 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Действия подростков попали на камеры видеонаблюдения. Юных нарушителей поймали полицейские. Ими оказались жители Тогучинского района. Один из парней уже крал телефоны и привлекался к уголовной ответственности.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание за это — 5 лет лишения свободы.

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