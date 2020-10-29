В Новосибирске от коронавируса за сутки скончались 4 человек: что о них известно

От коронавируса умерли 4 пациента. Фото: архив КП

В четверг, 29 октября, стало известно о том, что еще 4 пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год и 82 года, и женщины в возрасте 62 года и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 578 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 126 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 33 пациента.

За сутки коронавирус обнаружили у 178 человек, выздоровели 164 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 16939 человек, в том числе у 1077 детей, выздоровели 14088 пациентов.

Новосибирский тренер по боксу Александр Шереметьев, неделю пролежавший в реанимации с коронавирусом, рассказал, чем для него обернулась эта болезнь. Несмотря на серьезные осложнения, мужчина продолжает работать.

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