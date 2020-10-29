В Новосибирске коронавирусом заболели еще 178 человек за сутки

Коронавирусом за сутки заразились еще 178 человек.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В четверг, 29 октября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 178 человек. Среди заболевших — 13 детей. Выписались из больниц тем временем еще 164 человека.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 16 939 человек, из них — 1 077 детей. 14 088 пациентов выписан с выздоровлением. Скончались всего 578 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 126 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 33 пациента.
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 943 взрослых пациента.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 046 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 693 300 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 562 жителя области, для 53 823 человек меднаблюдение окончено.
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