В Новосибирске коронавирусом заболели еще 178 человек за сутки

Коронавирусом за сутки заразились еще 178 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 29 октября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 178 человек. Среди заболевших — 13 детей. Выписались из больниц тем временем еще 164 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 16 939 человек, из них — 1 077 детей. 14 088 пациентов выписан с выздоровлением. Скончались всего 578 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 126 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 33 пациента.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 943 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 046 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 693 300 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 562 жителя области, для 53 823 человек меднаблюдение окончено.

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