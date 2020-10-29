«Заболели все терапевты»: в новосибирской поликлинике № 27 не принимают пациентов

В поликлинике № 27 все терапевты ушли на больничный. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске в отделении поликлиники № 27 по улице Аэропорт, 57 заболели все терапевты. Пациентов отправляют по другим 11 отделениям.

— По данным на 28 октября, в поликлиническом отделении действительно отсутствуют участковые терапевты. Заведующий отделением, три врача-терапевта, фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи ушли на больничный. Один врач работает в мобильной бригаде для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Сотрудники регистратуры перераспределяют пациентов в другие отделения поликлиники № 27, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе областного минздрава.

Также в минздраве сообщили, что в поликлинике начнут работать четверо ординаторов из медцниверситета. Один уже трудоустроился, еще трое начнут работу с 2 ноября.

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