«Орала матом из окна»: сибирячка выкинула мебель с 12 этажа на машины

Мебель попала на два припаркованных автомобиля. Фото: "Ленинский район. Новосибирск"

На парковке дома № 33 по улице Ударная произошел неприятный инцидент. Женщина выкинула из окна на 12 этаже мебель, которая упала на две припаркованные машины. По словам соседей, сибирячка снимала там квартиру.

— Я не видел, как все происходило, сидел дома. Почему-то на моем «Ниссане» сигнализация не сработала. Мне позвонила соседка и сказала, что с машиной что-то не так. Выхожу и вижу: стекла везде, на тротуаре и на машине, сломанная табуретка валяется. На крыше остались царапины и вмятины. Задело еще машину соседа, у него помяли капот. Приехала полиция, вывели из квартиры на 12 этаже женщину. Она, скорее всего, перепила, кричала, состояние было абсолютно неадекватное. Не знаю, что у нее там было. Мы написали заявление, но участковый пока с нами не связывался, — рассказал хозяин одного из поврежденных автомобилей Евгений.

В ГУ МВД по области КП-Новосибирск сообщали, что по факту проводят проверку.

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