«Родных нет, идти некуда»: сибирячка с двумя детьми вынуждена жить на заводе, потому что ее дом сгорел

У деревянного дома сгорела крыша, но стены остались целыми. Фото: предоставлено героиней публикации.

Татьяна, жительница города Чулым в Новосибирской области, оказалась в трудном положении. Сгорел деревянный многоквартирный дом, где она жила с двумя детьми 7 и 13 лет. Женщине некуда податься: родных в городе нет, а в квартире, которую ей предоставил муниципалитет, по словам сибирячки, в плохом состоянии. К тому же там сейчас прорвало трубы и все затопило. Татьяне пришлось переехать с детьми в комнату на заводе, где она раньше работала.

Женщина перебралась на завод, посчитав, что в новой квартире нельзя жить. Фото: предоставлено героиней публикации.

— Дом сгорел в ночь на 23 октября, виновник пожара погиб в огне. Многие квартиры куплены на материнский капитал, в том числе и моя. Государство предложило муниципальную квартиру до весны, но там даже клопы, наверное, жить не захотят. Там облезшие стены, мебель старая, сломанный унитаз. Нам пообещали комиссию в ноябре, и если жилье признают непригодным, только в 2026 году нас поставят в очередь на новое жилье, — рассказала Татьяна КП-Новосибирск.

Временное жилье оказалось в плохом состоянии. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сгоревший дом, по словам сибирячки, можно спасти: в нем остались целые стены, повреждена только крыша, которую глава районной администрации предложил починить своими силами. Но никто из погорельцев, кроме Татьяны, не собирается делать ремонт.

КП-Новосибирск направила запрос в администрацию Чулымского района.

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