«Шел густой черный дым»: в Новосибирске из горящей бани спаслись 14 человек

В Кировском районе загорелась баня с людьми. Фото: пресс-служба МЧС НСО

В четверг, 29 октября, около 5 утра, пожарным поступило сообщение о возгорании в одном из корпусов банного комплекса по улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска.

Прибыв на место, спасатели увидели, что из-под крыши одноэтажной пристройки бани шел густой черный дым.

Из горящего здания спаслись 14 человек. Еще двоих помогли выбраться спасатели. Пострадавших нет.

— Открытый огонь ликвидирован за 40 минут. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Учитывая назначение объекта, реагировали 37 человек и 11 единиц техники, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Напомним, накануне горела сауна в цоколе общежития в Ленинском районе. По предварительной информации, очаг возгорания был в парилке. В огне никто не пострадал. Люди успели выбежать на улицу.

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