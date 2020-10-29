В Новосибирске подросток, угрожая пистолетом 19-летнему парню, забрал у него 12 тысяч рублей

Полицейские поймали двух парней, которые угрожали пистолетом прохожему и забрали у него деньги. Фото: архив КП

В Кировском районе Новосибирска на 19-летнего напали с пистолетом и отобрали 12500 рублей. Пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что нападавших было двое. Он запомнил их приметы, которые помогли полицейским раскрыть дело по горячим следам.

— Это произошло 26 октября на улице Комсомольская. Ориентировка была доведена до всех экипажей полиции, работающих на линии. Вскоре сотрудниками патрульно-постовой службы полиции подозреваемые были задержаны. Ими оказались жители Кировского района в возрасте 16 и 18 лет. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данному факту СУ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Разбой».

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