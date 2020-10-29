«Она плакала и умоляла ей помочь»: новосибирец обвинил врачей в гибели мамы после операции

Новосибирец обвинил врачей в гибели мамы. Фото: архив КП

Новосибирец три года добивается правды. Его мама умерла не приходя в сознание после операции. В гибели родного человека мужчина винит врачей и больницу.

В ночь на 27 января 2017 года 85-летнюю сибирячку разбудила резкая боль в животе. Женщина не смогла даже встать на ноги. Родные вызвали «скорую». Пенсионерку госпитализировали в Областную клиническую больницу.

Врачи поставили диагноз — тромб в животе, сообщает издание «ЧС-Инфо».

Пациентке требовалось экстренная операция. Но, со слов родных, ее сделали только на следующий день, в 10.35 утра. Операцию отложили, потому что на тот момент в больнице не было сосудистого хирурга.

В итоге женщина после операции так и не пришла в сознание и умерла. Сын уверен, что маму можно было спасти, если бы операцию сделали вовремя.

— В этом случае счет для спасения жизни идет буквально на минуты, очень важно вовремя удалить тромб и восстановить кровоток до истечения 6 часов с момента закупорки артерии. Если пройдет больше времени, начинается гангрена тканей и смерть человека неизбежна. У мамы с момента приступа прошла 9 часов! — делится выводами мужчина.

На самом деле, в свидетельстве о смерти причина гибели пациентки указана как «гангрена кишки».

Когда пациентку доставили в больницу, на смене находилось три квалифицированных хирурга, но они не могли провести операцию., потому что по регламенту медучреждения, ее должен был делать именно сосудистый хирург, но его на месте не было.

После смерти пациентки семья пыталась разобраться в ситуации и делала запросы в больницу и различные ведомства. В ответ — отписки.

Суд, куда обратились родные, назначил экспертизу. Ее проводили в той же самой больнице. Результаты экспертизы оправдывали действия хирургов.

Тем не менее, родные не опускают руки и продолжают бороться и добиваться того, чтобы виновных в гибели сибирячки наказали.

— Мама скончалась, не приходя в сознание после операции. До ее проведения она несколько часов на глазах у врачей мучилась от страшной боли и плакала, молила о помощи и говорила, что боится так умирать, — рассказал сын сибирячки.

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