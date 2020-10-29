Новосибирец обнаружил мертвого мужчину в эвакуаторе, который стоял на дороге

Внутри "ГАЗели" обнаружили тело 29-летнего мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На автодороге между поселком Криводановка и Северным обходом в Коченевском районе новосибирец обнаружил мертвого мужчину внутри эвакуатора. Машина стояла на дороге. Произошло это вечером 26 октября. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Тело обнаружил 39-летний новосибирец. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стало отравление выхлопными газами, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что также 26 октября в подвале пятиэтажки с собой покончил 33-летний мужчина. Записки он не оставил. Известно, что сибиряк страдал игровой зависимостью и имел долги.

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