Погода в Новосибирске на 29 октября 2020 года: сильное похолодание до -14 градусов

Первые морозы до -14 градусов придут в Новосибирск Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске 29 октября 2020 года: синоптики прогнозируют сильное похолодание, температура опустится ниже 14 градусов. Днем пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.

Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали о прогнозе на сутки.

— Ночью 29 октября ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица, местами метели. Днем небольшой снег, температура -3...-5 градусов, ночью -6...-8 градусов, в пригороде — до -14 градусов. Ветер Западный, Северо-Западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В Новосибирской области ночью будут метели, температура упадет до -5...-10 градусов, местами до -17 градусов. Днем облачно, небольшие снегопады, возможны морозы до -10 градусов. градуса, местами до -7 градусов. Скорость ветра днем 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

«Яндекс.Погода» прогнозирует обещает днем ясную погоду, вечером снег. Днем -5...-1 градус, ночью -1...0 градусов.

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