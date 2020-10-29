Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирской области уже более 16,7 тысяч заболевших с начала эпидемии Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 октября 2020 года демонстрирует, что заболевшие COVID-19 есть на всей территории региона.

— В больницы районов области госпитализирован 1 401 пациент с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области

Врачи выявили 180 новых зараженных COVID-19 за прошедшие сутки, в том числе 18 детей. Еще 158 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. От коронавируса скончались пять человек — один мужчина и четыре женщины.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе заболел 16 761 человек. Выздоровели 13 924 жителя Новосибирской области, скончались 574 человека.

Напомним, правительство пообещало стабилизировать ситуацию с оказанием помощи больным. Для этого обучили более 5 тысяч медицинских работников и открыли новые инфекционные госпитали в больницах Новосибирска.

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