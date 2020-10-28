Матч «Сибирь»-«Металлург» 28 октября 2020 года: болельщики ликуют и аплодируют

Матч закончился победой для новосибирских хоккеистов. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Матч «Сибирь»-«Металлург» 28 октября 2020 года закончился победой для новосибирских хоккеистов. Игра проходила в Магнитогорске.

— Без малейшего перерыва после двух домашних побед подряд новосибирские хоккеисты отправились на сложнейший выезд, в ходе которого сыграли с соперниками по Восточной конференции, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Мачт закончился со счетом 0:3 в пользу «Сибири».

Следующий матч хоккейная «Сибирь» проведет с «Ак Барсом» 30 октября.

В комментариях под постом болельщики радуются за любимую команду. Многие из сибиряков надеются, что победами буду заканчиваться и последующие игры:

— С победой «Сибирь»!

— Аплодирую стоя.

— Идем дальше! Так держать! — пишут люди.

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